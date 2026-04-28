GCC countries adopt unified law to prevent drug trafficking and marketing

മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും വിപണനവും തടയാൻ ഏകീകൃത നിയമവുമായി ജി സി സി രാജ്യങ്ങൾ

ദുബായ്: മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും വിപണനവും തടയുന്നതിനായി ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് പുതിയ കർശനമായ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വധശിക്ഷ വരെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഏകീകൃത നിയമസംവിധാനമാണ് വരുന്നത്. സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, ബഹ്‌റൈൻ എന്നീ ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേപോലെ ബാധകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നത്.

യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയുക, അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെ പ്രവർത്തനം ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അതിർത്തികളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കുന്നതിനൊപ്പം, മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് നീങ്ങാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

