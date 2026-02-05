ഷാർജയിൽ ട്രക്കുകൾക്കായി ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ ഗേറ്റ് വരുന്നു

ഷാർജ: ഷാർജയിൽ നിലവിൽ ട്രക്കുകൾക്കായുള്ള പ്രധാന ടോൾ ഗേറ്റിനെ ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ ഗേറ്റായി മാറ്റുന്നതിന് ഷാർജ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി. 'മസാർ' എന്ന പേരിലാവും ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ ഗേറ്റ് അറിയപ്പെടുക.
ട്രക്കുകളുടെ നീക്കം നിയന്ത്രിക്കാനും ക്രോസിങ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം നൽകാനും ഗതാഗതനീക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മസാർ ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ ഗേറ്റ് സഹായകമാവും.
ഷാർജ കിരീടാവകാശിയും ഉപഭരണാധികാരിയും ഷാർജ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽഖാസിമിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത്.
ഉപഭരണാധികാരിയും ഷാർജ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കൗൺസിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽഖാസിമിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.