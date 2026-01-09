Pravasi

അബുദാബി വാഹനാപകടം; പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ആശുപത്രി വിട്ടു

പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന്​ ശാസ്ത്രക്രിയക്ക്​ വിധേയയായ റുക്സാന ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്
അബുദാബി വാഹനാപകടം; പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ആശുപത്രി വിട്ടു

ദുബായ്: നാല് സഹോദരങ്ങളടക്കം അഞ്ചുപേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിവിട്ടു. മരിച്ച സഹോരങ്ങളുടെ ഏക സഹോദരിയും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മലപ്പുറം തിരൂര്‍ തൃപ്പനച്ചി കിഴിശ്ശേരി പുളിയക്കോട്​ സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫിന്‍റെ ഭാര്യ വടകര കുന്നുമ്മക്കര സ്വദേശി റുക്സാനയുടെയും ഏക മകളുമായ ഇസ്സ(10)യാണ്​ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി ആശുപത്രിയിൽനിന്ന്​ മടങ്ങിയത്​. പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന്​ ശാസ്ത്രക്രിയക്ക്​ വിധേയയായ റുക്സാന ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്​.

ഇസയുടെ സഹോദരങ്ങളായ അഷസ് (14), അമ്മാര്‍ (12), അസ്സാം(8), അയാഷ് (5) എന്നിവരാണ്​ അപക​ടത്തിൽ മരിച്ചത്​.

മൃതദേഹങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച അസർ നമസ്കാര ശേഷം ദുബൈ ഖിസൈസ്​ സോനാപൂർ ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കിയിരുന്നു. അപകടത്തിൽ മരിച്ച വീട്ടുജോലിക്കാരി തിരൂർ ചമ്രവട്ടം സ്വദേശി ബുഷ്​റയുടെ മൃതദേഹം ​നാട്ടിലെത്തിച്ചാണ്​ ഖബറടക്കിയത്​. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 4മണിയോടെ അബൂദബി-ദുബൈ റോഡില്‍ ഷഹാമക്ക്​ അടുത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്​. ദുബൈയില്‍ താമസിക്കുന്ന കുടുംബം ലിവ ഫെസ്റ്റിവല്‍ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

