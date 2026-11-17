AI generated summary, newsroom reviewed
ഭോപ്പാൽ: ഭോപ്പാൽ നായർ സമാജത്തിന്റെ (ബിഎൻഎസ്) വാർഷിക പൊതുയോഗം പിപ്ലാനിയിലെ ഖജൂരികലാനിലുള്ള മന്നം ഭവനിൽ നടത്തി. പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു. എ.ജി. വല്ലഭൻ എതിരില്ലാതെ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
വിശ്വാസമർപ്പിച്ച എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വല്ലഭൻ ഹൃദയപൂർവം നന്ദി അറിയിച്ചു. ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമാണ്. വരും കാലയളവിൽ നമ്മുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം യുവശാക്തീകരണ, സമൂഹക്ഷേമ പദ്ധതികളെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യശ്രദ്ധ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പൊതുയോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതികളും നേട്ടങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി വാർഷിക സാമ്പത്തിക പത്രികയും അവതരിപ്പിച്ചു.
സമാജത്തിന്റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അംഗങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയും, ബിഎൻഎസിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സമൂഹക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റായി എ.വി. ജവഹർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കെ.കെ. വിജയകുമാരൻ, ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയായി സാലു നായർ എന്നിവരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
AI generated summary, newsroom reviewed