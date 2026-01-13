Pravasi

എ ഐ തട്ടിപ്പ്: ജാഗ്രത വേണമെന്ന് യു.​എ.​ഇ സൈ​ബ​ര്‍ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍

സൈ​ബ​ര്‍ പ​ള്‍സ് എ​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​
ദുബായ്: നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി(​എ.​ഐ)​ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ത്തു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത​പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ സൈ​ബ​ര്‍ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച സൈ​ബ​ര്‍ പ​ള്‍സ് എ​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ട്ടി​പ്പു​രീ​തി​ക​ളെ നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മു​മ്പ് ഒ​ട്ടേ​റെ സ​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്യാ​നി​പ്പോ​ള്‍ ഏ​താ​നും സെ​ക്ക​ന്‍ഡു​ക​ള്‍ മാ​ത്രം മ​തി.

സൈ​ബ​ര്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

യ​ഥാ​ര്‍ഥ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദ അ​നു​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്രി​മ ലോ​ഗോ​ക​ളും ഗ്രാ​ഫി​ക്‌​സു​ക​ളു​മൊ​ക്കെ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര്‍ ഇ​ര​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി ഇ​വ​യു​ടെ ലി​ങ്ക് അ​യ​ച്ചു​ന​ല്‍കി​യും ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.ഇ​പ്പോ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണെ​ന്നും കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തി​നാ​ല്‍ ത​ന്നെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ലി​ങ്കു​ക​ളി​ല്‍ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യോ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഡാ​റ്റ​ക​ള്‍ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നോ മു​മ്പ് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു.

ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ത്ത ലി​ങ്കു​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക, സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ക്ഷ​ര​ത്തെ​റ്റു​ക​ള്‍ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഭാ​ഷാ​പ​ര​മാ​യ പി​ഴ​വു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, മ​ള്‍ട്ടി​ഫാ​ക്ട​ര്‍ ഓ​ത​ന്റി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ എ​നേ​ബി​ള്‍ ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സൈ​ബ​ര്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ ര​ക്ഷ​നേ​ടാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

