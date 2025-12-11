Pravasi

സമുദ്ര ജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ബൽ അലി തുറമുഖത്ത് കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ

പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 1000 പാനലുകളാണ്​ സ്ഥാപിച്ചത്​
balali island artifical coral

ബൽ അലി തുറമുഖത്ത് കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ

ദുബായ്: സമുദ്ര ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദുബായ് ജബൽ അലി തുറമുഖത്തെ കടൽഭിത്തികളിൽ കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഡി.പി വേൾഡാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 1000 പാനലുകളാണ്​ സ്ഥാപിച്ചത്​. സിഡ്​നി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ഓഫ്​ മറൈൻ സയൻസിന്‍റെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചതാണ്​ കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ. 2028 ഓടെ 6,000 പവിഴപ്പുറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കാനാണ്​ പദ്ധതി.

ഇതിന്‍റെ നിർമാണം കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണക്കുന്ന മേഖലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽത്തീര ഭിത്തികളുള്ള തുറമുഖമായി ജബൽ അലി മാറും.

യഥാർഥ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ ​പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇത്തരം കൃത്രിമ പാനലുകളിൽ കടൽ ജീവികൾക്ക്​ വളരാനും ജീവിക്കാനുമുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ഓരോ മോഡുലാർ പാലനുകളും നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്​ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ്​​. തീരസംരക്ഷണത്തിൽ തുറമുഖങ്ങൾക്ക്​ നിർണായകമായ പങ്കുണ്ടെന്ന്​ ഡി.പി വേൾഡ്​ ജി.സി.സി ചീഫ്​ ഓപറേറ്റിങ്​ ഓഫിസർ അബ്​ദുല്ല ബിൻ ദമിതാൻ പറഞ്ഞു. 2026ൽ ജബൽ അലിയിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ നിരീക്ഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു

