ബ്രിഡ്ജ് ഉച്ചകോടി ഡിസംബർ 8 മുതൽ അബുദാബിയിൽ
മാധ്യമം, നിർമിത ബുദ്ധി, ഗെയിമിങ്, സിനിമ, സംഗീതം, ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ ഏഴ് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഉച്ചകോടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
അബുദാബി: മാധ്യമം, ഉള്ളടക്കം, വിനോദം എന്നീ മേഖലകളിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടായ്മയായ 'ബ്രിഡ്ജ് ഉച്ചകോടി' അബുദാബിയിൽ നടക്കും. ഡിസംബർ 8 മുതൽ 10 വരെ അബുദാബി നാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ (അഡ്നെക്) നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ 60,000 - ലേറെ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഈ സംരംഭം മാധ്യമ, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കുമെന്ന് യുഎഇ നാഷണൽ മീഡിയാ ഓഫീസ് ചെയർമാൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ബുട്ടി അൽ ഹമദ് പറഞ്ഞു.
