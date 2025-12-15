Pravasi

ഡ്രൈവർ രഹിത വാഹനം: മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി ദുബായ് ആർടിഎ

​ആറ്​ വി​ഭാ​ഗം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക.
ദുബായ്: ദുബായിൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ദുബായ് ആർടിഎ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇത് പ്രകാരം ആ​റ്​ വി​ഭാ​ഗം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്താ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാണ് ദുബായ് ആർ ടി എയുടെ നടപടി.

യാ​ത്ര​ക്കും ച​ര​ക്ക്​ ക​ട​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന 13 സീ​റ്റു​ള്ള ലൈ​റ്റ്​ ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ച​ര​ക്ക്​ ക​ട​ത്തി​ന്​ മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള ഹെ​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, 14 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ, 26 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള യാ​ത്രാ ബ​സു​ക​ൾ, ലൈ​റ്റ്, ഹെ​വി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്.ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ടു​ന്ന​തി​നും പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള എ​ട്ട്​ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പറയുന്നു.

പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ ഇവയാണ

നി​ശ്ച​യി​ച്ച റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലും മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മാ​ത്ര​മേ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്താ​വൂ. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യോ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ വൈ​കാ​തെ​ത​ന്നെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ ക​ഴി​യ​ണം. 16 വ​യ​സ്സി​ന്​ താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ ഒ​പ്പം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​വി​സ്, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, റി​പ്പ​യ​റി​ങ്, പി​ഴ​വു​ക​ൾ, അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെയുള്ള ഓ​പ​റേ​ഷ​ന​ൽ ഡാ​റ്റ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സം​യോ​ജി​ത ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ സം​വി​ധാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സു​ര​ക്ഷ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ത​ത്സ​മ​യ, സു​ര​ക്ഷി​ത സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

ആ​ർടിഎ​യു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വി​ല​ക്കു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷാ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം.ഏ​ഴ്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക, ഓ​പ​റേ​ഷ​ന​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ല​ഭി​ക്കൂ. പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നു​ള്ള നി​ർ​മാ​താ​വി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, യു.​എ.​ഇ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​നു​ള്ള ​തെ​ളി​വ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

