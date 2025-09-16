കേൾവി പരിമിതർക്ക് ഹിയറിങ്​ ലൂപ്പുകളുമായി ദുബായ് വിമാനത്താവളം

ദുബായ്: കേൾവി പരിമിതരായ യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 520 ഹിയറിങ് ലൂപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. മൂന്നു ടെർമിനലുകളിലെ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറുകൾ, ഇമിഗ്രേഷൻ ഡെസ്കുകൾ, ബോർഡിങ് ഗേറ്റുകൾ, ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതുതായി ഹിയറിങ് ലൂപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
കേൾവി പരിമിതരുടെ ഹിയറിങ് എയ്ഡുകളിൽ ‘ടി’ (ടെലികോയിൽ) സെറ്റിങ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഹിയറിങ് ലൂപ്പുകൾ വഴിയുള്ള സേവനം ലഭിക്കും. ഇതിനായി ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേകം പെയറിങ് നടത്തേണ്ടതില്ല. നിശ്ചയദാർഢ്യ വിഭാഗം യാത്രക്കാർക്ക് ഹിയറിങ് ലൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണ ഹിയറിങ് എയ്ഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അൽപം ദൂരെ നിന്നും ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഹിയറിങ് ലൂപ്പുകൾ സഹായിക്കും. എമിറേറ്റിലെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിലും എല്ലാ വിഭാഗം യാത്രക്കാർക്കും പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദുബായുടെ യൂനിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ കോഡ് അനുസരിച്ചാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കിയതെന്ന് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.