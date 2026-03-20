Pravasi
ബിസിനസുകാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടി; അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ ശിക്ഷിച്ച് ദുബായ് കോടതി
നഷ്ടപരിഹാരമായി 50,000 ദിർഹവും നൽകണം
ദുബായ്: ബിസിനസുകാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ അഞ്ചംഗ സംഘത്തിന് ദുബായ് ക്രിമിനൽ കോടതി 6 മാസം തടവും 6 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരമായി 50,000 ദിർഹവും നൽകണം. ശിക്ഷയ്ക്കു ശേഷം ഇവരെ നാടുകടത്തും.
പൊലീസുകാരെന്ന വ്യാജേന ബിസിനസുകാരനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഘം ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണും ബാങ്ക് കാർഡുകളും 6 ലക്ഷം ദിർഹം അടങ്ങിയ ബാഗും കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു.
ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ കാണിക്കാതെ പരിശോധന നടത്തുന്നവർക്കെതിരേ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുബായ് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. പ്രതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.