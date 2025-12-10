Pravasi

മരണാനന്തര നടപടികളുടെ ഏകോപനത്തിന് ‘ജാബിർ’ പ്ലാറ്റ് ഫോമുമായി ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി

മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും
dubai health authoriy launch jabir platform

ദുബായ്: മരണാനന്തര നടപടികൾ സുഗമമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ഏകീകൃത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്​ഫോം കൊണ്ടുവന്നു.ജാബിർ എന്ന പേരിലുള്ള ​ സംയോജിത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്​ഫോം വഴി മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും.

ജാബിർ’ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികളുമായുള്ള ഏകോപനത്തിലൂ​ടെ ബന്ധുക്കൾക്ക്​ വേണ്ടി മുഴുവൻ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കുമെന്നതാണ്​ സംവിധാനത്തിന്‍റെ സവിശേഷതയെന്ന് ദുബായ് ഹെൽത്ത്​ അതോറിറ്റി ഇൻഫോർമോഷൻ ടെക്​നോളജി ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഡയറക്ടർ മാജിദ്​ അൽ മുഹൈരി പറഞ്ഞു.

എമിറേറ്റിലെ പൊതു, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതോടെ ബന്ധുക്കൾ അപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ യഥാസമയം ആ അറിയിപ്പ്​ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അതോറിറ്റികൾക്കും ലഭിക്കും. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ബന്ധുക്കൾക്ക്​ നേരിട്ട്​ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

dubai
app
emirates

