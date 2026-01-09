Pravasi

ദുബായ്: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ​ത​ല പി.​ടി.​എ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ പി.​ടി.​എ യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റ് ചാ​പ്റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ​യും യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ എ​ല്ലാ ചാ​പ്റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​യു​ക്ത പി.​ടി.​എ യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും മന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ലാ-​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കാ​നും സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​വാ​സ​വും വ​ള​ർ​ത്താ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ലീ​പ് സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ, അം​ബു സ​തീ​ഷ്, പ്ര​ദീ​പ് തോ​പ്പി​ൽ, ഫി​റോ​സി​യ, സ്വ​പ്ന സ​ജി, സ​ന്ധ്യ, ജി​സ്സ മേ​രി, സു​രേ​ഷ് നാ​ട്ടി​ൻ​ചി​റ, ദീ​പ പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​ഞ്ചു, അ​ജാ​സ്, ധ​ന്യ പ്ര​മോ​ദ്, നു​സ്ര​ത്, സ​ഞ്ജീ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​നോ​ദ് ന​മ്പ്യാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ്മി​ത മേ​നോ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

