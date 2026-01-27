Pravasi

ദുബായ്: 2025 ന്‍റെ ​നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 14.6 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം അ​ടി​യ​ന്ത​ര കോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതായി ദുബായ് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ദുബായ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്‍റാണ് മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ​ ഇ​ത്ര​യും കോളുകൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത്.10 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ 99.5 ശ​ത​മാ​നം കോ​ളു​ക​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാൻ സാധിച്ചു. 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ 91.1 ശ​ത​മാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സാ​ധി​ച്ചു. കോളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവെങ്കിലും സേവനത്തിന്‍റെ വേഗം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ദുബായ് പൊ​ലീ​സി​ന് സാ​ധി​ച്ച​താ​യി ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്ട​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹാ​രി​ബ് അ​ൽ ശം​സി വ്യക്തമാക്കി.

അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ, മ​ഴ​ക്കാ​ല വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വി​ന്യാ​സം, അ​ടി​യ​ന്ത​ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു

നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ക​വ​റേ​ജ് നി​ര​ക്ക് എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ 99.54 ശ​ത​മാ​നം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷം ഇ​തേ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് 98.01 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​റേ​ജ്. ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്‍റിലെ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, റി​യ​ൽ ടൈം ​ഡേ​റ്റ, ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍റ്​ പ്ര​ക​ട​ന സൂ​ചി​ക​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ ഷം​ശം​സി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും, ദുബായെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അവർ കാണിക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധതയെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

