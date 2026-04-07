Pravasi

നിരത്തുകളിൽ അഭ്യാസവും ശബ്ദ മലിനീകരണവും: 1230 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ദുബായ് പൊലീസ്

‘ശാന്തമായ റോഡുകൾ’എന്ന സംരംഭത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു പൊലീസ്​​ ​നടപടി.
Dubai Police seize 1230 vehicles

നിരത്തുകളിൽ അഭ്യാസവും ശബ്ദ മലിനീകരണവും: 1230 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ദുബായ് പൊലീസ്

Updated on

ദുബായ്: നിരത്തുകളിൽ മറ്റ് യാത്രികർക്ക്​ ശല്യമാകുന്ന തരത്തിൽ അമിത ശബ്​ദമുണ്ടാക്കുകയും റോഡിൽ അഭ്യാസം നടത്തുകയും ചെയ്ത 1230 വാഹനങ്ങൾ ദുബായ് പൊലീസ്​ പിടിച്ചെടുത്തു. നിയമലംഘനം നടത്തിയ 33,372 പേർക്ക്​ പിഴ ചുമത്തി. ‘ശാന്തമായ റോഡുകൾ’എന്ന സംരംഭത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു പൊലീസ്​​ ​നടപടി.

ജനറൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ്​ ട്രാഫിക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു​ ക്യാമ്പയ്​ൻ​. നഗരത്തിൽ ശബ്​ദമലിനീകരണം കുറക്കുക, റോഡ്​ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുക, സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ശക്​തിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ്​ ക്യാമ്പയ്​നിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ജനറൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ്​ ട്രാഫിക്​ ഡയറക്ടർ ബ്രഗേഡിയർ ജുമ സലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.

ഡ്രൈവർമാരുടെ ഇത്തരം സ്വഭാവ രീതികൾ സമൂഹത്തിന്‍റെ ക്ഷേമത്തേയും സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷത്തേയും നേരിട്ട്​ ബാധിക്കുമെന്ന്​ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിയമവിരുദ്ധമായി വാഹനങ്ങളുടെ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ 1,178 കേസുകളാണ്​ ക്യാമ്പയ്​ൻ കാലളയവിൽ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തത്​. കൂടാതെ ശബ്​ദമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 412 കേസുകളും അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിച്ച 341 കേസുകളും , ഹോണുകളും ശബ്​ദ സംവിധാനങ്ങളും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത 230 കേസുകളും റിപോർട്ട്​ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​​. മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ഉൾപ്പെട്ട 17,117 നിയമലംഘനങ്ങളും ഇലക്​ട്രിക്​ ബൈക്കുകൾ ഉൾപ്പെട്ട 14,094 നിയമലംഘനങ്ങളും ക്യാമ്പയി​നിൽ കണ്ടെത്തി.

police
UAE

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com