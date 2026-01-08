Pravasi

അൽ വർഖ 1 സ്ട്രീറ്റ് വികസനം പൂർത്തിയായി; ഗതാഗതം മുപ്പത് ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ടതായി ആർടിഎ

കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി 41,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള കാൽനട പാത നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്​
അൽ വർഖ 1 സ്ട്രീറ്റ് വികസനം പൂർത്തിയായി

Updated on

ദുബായ്: ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിനും റാസൽ ഖോർ റോഡിനും ഇടയിൽ ഇരു ദിശകളിലുമായി ഏകദേശം 7 കി.മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള അൽ വർഖ 1 സ്ട്രീറ്റിലൂടെയുള്ള ഗതാഗത വിപുലീകരണം പൂർത്തിയായി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാല് റൗണ്ട് എബൗട്ടുകൾ സിഗ്​നൽ സ്ഥാപിച്ച കവലകളാക്കി മാറ്റിയതായി ദുബായ് ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ ഗതാഗതം 30 ശതമാനം വരെ മെച്ചപ്പെട്ടതായി ആർ.ടി.എ വ്യക്​തമാക്കി.

6.6 കി.മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മഴവെള്ള ഡ്രെയിനേജ് ശൃംഖലയുടെ നിർമാണം, 324 തെരുവ് വിളക്ക് തൂണുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 111 പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എന്നിവയും വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും. കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും സഞ്ചാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഏകദേശം 41,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള കാൽനട പാതകളും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

