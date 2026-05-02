മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ വാടകയ്ക്ക്​ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദുബായ് ആർടിഎയുടെ പരിശോധന: കണ്ടെത്തിയത് 31 നിയമലംഘനങ്ങൾ

ദുബായ്: വിനോദ സവാരികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദുബായ് റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ 31 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
അൽ അവീറിലെ 48 കാമ്പുകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 58 സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പരിശോധന. ഇതിൽ 41 ഇടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ 31 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ഇവർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകുകയും ചെയ്തതായി ആർടിഎ അറിയിച്ചു.
ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കാതിരിക്കുക, ആർടിഎ അംഗീകരിച്ച സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ലൈസൻസില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ വാടകക്ക് നൽകുക, നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളില്ലാതെ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തുക തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങളാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ബോധവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലുമുള്ള നോട്ടിസുകളും വിതരണം ചെയ്തു.