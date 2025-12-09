ഷെയർ ടാക്സി വൻ വിജയം: വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ദുബായ് ആർടിഎ

ദുബായ്: വലിയ വിജയമായി മാറിയ ഷെയർ ടാക്സി സർവിസ് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ദുബായ് റോഡ് ഗതാഗത അഥോറിറ്റി തീരുമാനം. അൽ മക്തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ എന്നീ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ സർവീസ് ആരംഭിക്കുക. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ആറു മാസത്തെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം ഉടൻ തുടങ്ങും.
ദുബായ് മറീന മാൾ, ബിസിനസ് ബേ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, പാം ജുമൈറ അറ്റ്ലാന്റിസ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്നീ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആൽ മക്തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം റൂട്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ദുബായ് ഷെയർ ടാക്സി സർവിസിന് ആർ.ടി.എ തുടക്കമിടുന്നത്. ദുബായിലെ ഇബ്ൻ ബത്തൂത്ത മാളിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലെ അൽ വഹ്ദ മാളിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യ സർവിസ്.
മിതമായ നിരക്കിൽ വേഗമേറിയ യാത്ര മാർഗം എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പദ്ധതിക്ക് വൻ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഈ റൂട്ടിൽ ഷെയർ ടാക്സി ഉപയോഗിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 228 ശതമാനം വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആർടിഎ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ ഡയറക്റ്റർ ആദിൽ ശാക്കിരി പറഞ്ഞു.