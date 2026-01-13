Pravasi

വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സ് സ​മ്മി​റ്റിന് ദുബായിൽ സമാപനം: എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് മാ​റ്റ് ഗ്രീ​ന്

ന​ടി സാ​മ​ന്ത പ്ര​ഭു​വ​രെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പങ്കെടുത്തു
dubai summit end

സ​മ്മി​റ്റിന് ദുബായിൽ സമാപനം

Updated on

ദുബായ്: ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​​ന്ന വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്സ് സ​മ്മി​റ്റി​ന്​ ദുബായിൽ സ​മാ​പ​നമായി. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്‍റെ മ​രു​മ​ക​ൾ ലാ​റ ട്രം​പ് മു​ത​ൽ ന​ടി സാ​മ​ന്ത പ്ര​ഭു​വ​രെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പങ്കെടുത്തു. ടി​ക് ടോ​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സ് സ​മ്മി​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ച എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് മാ​റ്റ് ഗ്രീ​ന് സമ്മാനിച്ചു. ടി​ക്​​ടോ​ക്കി​ൽ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത്​ പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യ വ്യ​ക്​​തി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​ണ് മാ​റ്റ് ഗ്രീ​ൻ.

വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ശാ​സ്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​യി സം​ഗീ​തം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണി​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ 14 ല​ക്ഷം ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സു​മു​ണ്ട്.

സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ ഓ​രോ പോ​സ്റ്റും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി റീം ​അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി പ​റ​ഞ്ഞു. ട്രം​പി​ന്‍റെ മ​രു​മ​ക​ളും ടി.​വി പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​റു​മാ​യ ലാ​റ ട്രം​പും സ​ദ​സ്സു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. ഹോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം വി​ൽ​സ്മി​ത്ത്, ഇ​മ​റാ​ത്തി ഇ​ൻ​ഫ്ലൂ​വ​ൻ​സ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​മീ​രി​യു​മാ​യി സം​വാ​ദം ന​ട​ത്തി​. ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ന​ന്മ​ക്കാ​യി’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഗ​വ​ൺ​മെന്‍റ് മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉച്ചകോടി നടത്തിയത്.

dubai
samantha ruth prabhu
summits

