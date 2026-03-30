Pravasi

ദുബായിലെ ഇ-സ്കൂട്ടർ അപകടം: പ്രവാസി മലയാളി അന്തരിച്ചു

ദുബായ് മുഹൈസിന ഭാഗത്ത്​ മദീന മാളിന്​ സമീപം​ ഇ-സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കവെ കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
E-scooter accident in Dubai: Expatriate Malayali dies

സിജോ ജോണി

ദുബായ്: ദുബായിൽ ഇ-സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പ്രവാസി മലയാളി അന്തരിച്ചു. പാലക്കാട്​ സ്വദേശി സിജോ ജോണി (40) ആണ്​ മരിച്ചത്​. ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇ-സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ദുബായ് മുഹൈസിന ഭാഗത്ത്​ മദീന മാളിന്​ സമീപം​ ഇ-സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കവെ കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ദുബായിലെ ഷിപ്പ്​യാർഡ്​ കമ്പനിയിൽ ഫോർമാനായിരുന്നു. ഭാര്യ ദുബായിൽ സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ്. ​

എട്ട്​ വയസ്സുള്ള ഒരു മകളുണ്ട്​. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകാനാണ്​ തീരുമാനം. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ തൃശൂരിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ സിജോയുടെ സഹോദരിയും അധ്യാപികയുമായിരുന്ന സോണിയ ജോണി മരിച്ചിരുന്നു.

