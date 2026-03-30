ദുബായിലെ ഇ-സ്കൂട്ടർ അപകടം: പ്രവാസി മലയാളി അന്തരിച്ചു

ദുബായ്: ദുബായിൽ ഇ-സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പ്രവാസി മലയാളി അന്തരിച്ചു. പാലക്കാട് സ്വദേശി സിജോ ജോണി (40) ആണ് മരിച്ചത്. ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇ-സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ദുബായ് മുഹൈസിന ഭാഗത്ത് മദീന മാളിന് സമീപം ഇ-സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കവെ കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
ദുബായിലെ ഷിപ്പ്യാർഡ് കമ്പനിയിൽ ഫോർമാനായിരുന്നു. ഭാര്യ ദുബായിൽ സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ്.
എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകളുണ്ട്. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനം. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ തൃശൂരിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ സിജോയുടെ സഹോദരിയും അധ്യാപികയുമായിരുന്ന സോണിയ ജോണി മരിച്ചിരുന്നു.