ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ റൈ​ഡി​ങ്​ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ഇനി നൗ ​ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളിലും ല​ഭ്യ​മെന്ന് ദുബായ് ആർടിഎ

തീരുമാനം എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ
ദുബായ്: ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ റൈ​ഡി​ങ്​ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ഇനി മുതൽ നൗ ​ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ വ​ഴി​യും ല​ഭ്യ​മാ​വുമെന്ന് ദുബായ് ആർടിഎ അറിയിച്ചു. ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഔ​​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു മുൻപ് പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ​ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി റൈ​ഡി​ങ്​ പെ​ർ​മി​റ്റ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് സേ​വ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​തെ​ ത​ന്നെ ആ​ര്‍.​ടി.​എ​യു​ടെ ‘നൗ ​ആ​പ്പു​ക​ള്‍’ വ​ഴി​യും പെ​ർ​മി​റ്റ്​ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ നേ​ടാ​നാ​വും.

ആ​ര്‍.​ടി.​എ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ സേ​വ​നം തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യും. പെ​ർ​മി​റ്റ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ റൈ​ഡി​ങ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍, സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, റൈ​ഡി​ങ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ ആ​ദ്യം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്ക​ണം.

പ​രി​ശോ​ധ​ന​ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ല്‍ ആ​ര്‍.​ടി.​എ​യു​ടെ നി​ര്‍ദി​ഷ്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റൈ​ഡി​ങ്ങി​ന് പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ര്‍ഥം തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കാം. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ര്‍.​ടി.​എ​യു​ടെ സ്മാ​ര്‍ട്ട് ചാ​ന​ലു​ക​ള്‍ വ​ഴി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​യി അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കും. 17 വ​യ​സ്സാ​ണ്​ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ റൈ​ഡി​ങ്ങി​നു​ള്ള കു​റ​ഞ്ഞ പ്രാ​യം. യു.​എ.​ഇ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ന്‍സു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കും. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത റൈ​ഡി​ങ്, നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​ത്ത് റൈ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക, ഹെ​ല്‍മ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി.

