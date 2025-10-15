മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ 6ജി പരീക്ഷണം വിജയകരമാക്കി ഇ ആൻഡ്

ദുബായ്: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആദ്യമായി 6ജി പരീക്ഷണം വിജയകരമാക്കി യുഎഇ. ടെലിഫോൺ സേവന ദാതാക്കളായ ഇ ആൻഡും ന്യൂയോർക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി അബൂദബിയും. സെക്കൻഡിൽ 145 ജിഗാബൈറ്റ്സാണ് 6ജിയുടെ വേഗം. നിലവിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും പിന്നിലാക്കുന്ന സുസ്ഥിരവുമായ കണക്റ്റിവിറ്റിയാണ് പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധ്യമാവുക.
യുഎഇ യിലെ വ്യവസായ മേഖലക്ക് വഴിത്തിരിവാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് ഇ ആൻഡ് യുഎഇയിലെ ആക്റ്റിങ് ചീഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ മർവാൻ ബിൻ ശാക്കിർ പറഞ്ഞു. പുതിയ സംവിധാനം വഴി മരുഭൂമികളിലും കടൽപ്പാതകളിലും വ്യോമമേഖലയിലും കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും.