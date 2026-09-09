ദുബായ്: യുഎഇയിൽ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം മൂലം താപ നില ഉയരാനും മഴ പെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാനും ഇടവേളകളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാനും ഇതിന്റെ സ്വാധീനം വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആവശ്യമായ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വേനൽച്ചൂടിന് ശേഷം എത്തുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം രാജ്യത്തെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും.