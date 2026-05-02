ദുബായ്: യുഎഇയിലെ മലയാളി പ്രവാസി യുവാവിന് അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചു. അജ്മാനിൽ പ്രവാസിയായ മുഹമ്മദ് നാഫിഹ് ചുങ്കത്താണ് ഇറ്റലിയിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ഫോറത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
യുനെസ്കോയുടെ മാൻ ആൻഡ് ദി ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി മേയ് 18 മുതൽ 22 വരെ ഇറ്റലിയിലെ റോസോളിന മാരെയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഗ്ലോബൽ എംഎബി യൂത്ത് ഫോറത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുക. ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാരിന്റെയും യുനെസ്കോയുടെയും സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഫോറം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയാണ്.