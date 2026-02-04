ദുബായ്: ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകളില് 20 ശതമാനം വരെ കിഴിവുമായി എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസില് എക്സ്പ്രസ് മോര് സെയില് ആരംഭിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 11 മുതല് ഡിസംബര് 31 വരെയുള്ള യാത്രകള്ക്കായി ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് വരെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകളാണ് ഓഫര് നിരക്കില് ലഭിക്കുക.
ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ലൈറ്റ് നിരക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാവും - AED 320 (UAE ), OMR 23 (ഒമാൻ), BHD 46 (ബഹ്റൈൻ), QAR 378 (ഖത്തർ), KWD 27 (കുവൈറ്റ്), SAR 286 (സൗദി അറേബ്യ). ഓഫര് കാലയളവില് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈല് ആപ്പിലൂടെയും ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകള്ക്ക് കണ്വീനിയന്സ് ഫീ ഈടാക്കില്ല. കൂടാതെ ഒരുതവണ സൗജന്യമായി യാത്രാ തീയതി മാറ്റാനും സാധിക്കും.
എക്സ്പ്രസ് ലൈറ്റ് നിരക്കുകളില് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് സൗജന്യ ക്യാബിന് ബാഗേജിന് പുറമെ അധിക ചെക്ക് ഇന് ലഗേജ് ഉണ്ടെങ്കില് ആഭ്യന്തര യാത്രകളില് 15 കിലോ ചെക്ക് ഇന് ബാഗേജിന് 1500 രൂപയും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളില് 20 കിലോയ്ക്ക് 2500 രൂപയും മാത്രം നല്കിയാല് മതി. എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് ഇന്ത്യയില് 45 സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഗള്ഫ് ഉള്പ്പടെ 17 അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുമായി പ്രതിദിനം 500ലധികം വിമാന സര്വീസുകളുണ്ട്.ഓഫര് കാലയളവില് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ടിക്കറ്റെടുക്കുന്ന ന്യൂപാസ് അംഗങ്ങള്ക്ക് ബിസ് ക്ലാസ് നിരക്കില് 25 ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കും.വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ മൊബൈല് ആപ്പിലൂടെയോ ടിക്കറ്റെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്, മുതിര്ന്ന പൗരര്, സായുധ സേനാംഗങ്ങള്, അവരുടെ ആശ്രിതര് എന്നിവര്ക്ക് പ്രത്യേക കിഴിവ് ലഭിക്കും. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിസ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് ആഭ്യന്തര, അന്ത്രാരാഷ്ട്ര യാത്രകളില് യഥാക്രമം 250, 600 രൂപയുടെ കഴിവും ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഇഎംഐ, പേ ലേറ്റര് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.