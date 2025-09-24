Pravasi

വനിതാ സൗഹൃദ ഫുട്​ബാൾ പരമ്പര; അഫ്​ഗാനിൽ നിന്നും അഭയാർഥി ടീം പ​ങ്കെടുക്കും

ഒക്റ്റോബർ 23 മുതൽ 29 വരെ ദുബായിലാണ്​​ മത്സരങ്ങൾ
fifa women friendly series

ദുബായ്: ലോക ഫുട്​ബാളിൽ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ ഫിഫ ​പ്രഖ്യാപിച്ച വനിത സൗഹൃദ ഫുട്​ബാൾ പരമ്പരയിൽ അഫ്​ഗാനിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥി ടീം പ​ങ്കെടുക്കും. ഒക്റ്റോബർ 23 മുതൽ 29 വരെ ദുബായിലാണ്​​ മത്സരങ്ങൾ. ‘ഫിഫ യുനൈറ്റ്​സ്​’ എന്ന്​ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ അഫ്​ഗാൻ കൂടാതെ യുഎഇ, ഛാഡ്​​, ലിബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വനിത ടീമുകളാണ്​​ പ​ങ്കെടുക്കുന്നത്​​.

ടൂർണമെന്‍റിൽ യുഎഇ, ഛാഢ്​, ലിബിയ ദേശീയ ടീമുകളുമായി അഫ്​ഗാൻ വനിത ടീം ഏറ്റുമുട്ടും. ഡച്ച്​ പരിശീലകയായ വെറ പോവുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടിയാണ്​ യുഎഇ ടീം ടൂർണമെന്‍റിനെത്തുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വനിത താരങ്ങളുടെ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ്​​ ഫിഫ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന്​​ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഗിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കായികരംഗത്തിന്‍റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ നീക്കം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണെന്നും​ ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ്​ പറഞ്ഞു. റൗണ്ട്​​ റോബിൻ ഫോർമാറ്റിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഫിഫ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

