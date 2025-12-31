Pravasi

പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ പാർക്കിങ്ങ് സൗജന്യമെന്ന് ദുബായ് ആർടിഎ; ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ അറിയാം

പു​തു​വ​ത്സ​ര ദിനത്തിൽ​ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സ​ർ​വി​സ്​ സ​മ​യം ആ​ർടിഎ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു
free parking for vehicle

പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ സൗജന്യ പാർക്കിങ്ങ്

Updated on

ദുബായ്: പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ ദുബായിൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാണെന്ന് ദുബായ് റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). ബ​ഹു​നി​ല പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, അ​ൽ​ഖൈ​ൽ ഗേ​റ്റ്​ എ​ൻ-365 എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഇ​ത്​ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫീ​സ​ട​ച്ച്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ തു​ട​രാം. മ​റ്റ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ട്​ മു​ത​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഫീ​സ്​ ഈ​ടാ​ക്കും.

പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സ​ർ​വി​സ്​ സ​മ​യം ആ​ർ.​ടി.​എ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​സ്റ്റ​മ​ർ ഹാ​പ്പി​ന​സ്​ സെ​ന്‍റ​ർ, പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ​ബ്ലി​ക്​ ബ​സ്, ദു​ബൈ മെ​ട്രോ, ദു​ബൈ ട്രാം, ​ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വെ​ഹി​ക്ക്​​ൾ ടെ​സ്റ്റി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​മ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മാ​റ്റം.

പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​ധി​യാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ അ​ൽ ബ​ർ​ഷ, അ​ൽ ത​വാ​ർ, അ​ൽ കി​ഫാ​ഫ്, ആ​ർ.​ടി.​എ ആ​സ്ഥാ​നം എ​ന്നി​വ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ വാ​ഹ​ന ടെ​സ്റ്റി​ങ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ അ​വ​ധി​യാ​യി​രി​ക്കും.

dubai
Vehicle
parking

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com