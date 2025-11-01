യുഎഇയിൽ ഇന്ധന വിലയിൽ കുറവ്

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ നവംബർ മാസം ഇന്ധനവിലയിൽ കുറവുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ മാസം നേരിയ വർധവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സൂപ്പർ 98 പെട്രോളിന് 2.63 ദിർഹമാണ് പുതിയ നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ മാസമിത് 2.77 ദിർഹമായിരുന്നു. 2.66 ദിർഹമായിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ 95 പെട്രോൾ നിരക്ക് 2.51 ദിർഹമായും 2.58ദിർഹമായിരുന്ന ഇപ്ലസ് 91 പെട്രോൾ നിരക്ക് 2.44 ദിർഹമായും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡീസലിന് പുതിയ നിരക്ക് 2.67 ദിർഹമാണ്. ഒക്റ്റോബറിൽ നിരക്ക് 2.71 ദിർഹമായിരുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി 12 മണി മുതൽ പുതുക്കിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ആഗോള വിപണിയിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് യുഎഇയിലും ഇന്ധന വില നിർണയ സമിതി ഓരോ മാസവും ഇന്ധനവില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നിരക്ക് മാറ്റം ടാക്സി നിരക്കിലും പ്രതിഫലിക്കും.