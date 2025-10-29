പണം കൊള്ളയടിക്കുന്ന സംഘത്തെ പിടികൂടി ഫുജൈറ പൊലീസ്
ദുബായ്: ബാങ്കിൽ നിന്ന് തുക പിൻവലിച്ച് മടങ്ങുന്നവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പണം കൊള്ളയടിക്കുന്ന രണ്ടംഗ സംഘത്തെ ഫുജൈറ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച പണവുമായി കാറിൽ പോകുകയായിരുന്ന യുവതിയെ കബളിപ്പിച്ച് 1.95 ലക്ഷം ദിർഹം തട്ടിയെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.
പണവുമായി പോകുന്നതിനിടെ കാറിന് സമീപത്ത് എത്തിയ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ യുവതിയോട് പിൻഭാഗത്തെ ടയറിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. യുവതി കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിൻഭാഗത്തെ ടയർ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടാമത്തെയാൾ മറുവശത്തെ ഡോൾ തുറന്ന് കാറിൽ നിന്ന് പണമടങ്ങിയ ബാഗുമെടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു. യുവതി ഉടൻ തന്നെ ഇക്കാര്യം ഫുജൈറ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ഫുജൈറ പൊലീസ് പ്രത്യേകം ടീം രൂപവത്കരിച്ച് വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങുകയും മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണവുമായി പോകുന്നവർ ഇത്തരം തട്ടിപ്പിൽ വീഴരുതെന്ന് ഫുജൈറ പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.