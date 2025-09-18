ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് വിഐപി ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന 27 മുതൽ

Pravasi

ദുബായ്: ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്‍റെ 30ാം സീസൺ വിഐപി ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപ്പന സെപ്റ്റംബർ 27 ന് തുടങ്ങും. 20 മുതൽ പ്രീ ബുക്കിങ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊക്ക കോള അരീന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് വിഐപി ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാവുക.

ഡയമണ്ട് പാക്കിന് 7550 ദിർഹം, പ്ലാറ്റിനം പാക്കിന് 3400 ദിർഹം, ഗോൾഡ് പാക്കിന് 2450 ദിർഹം, സിൽവർ പാക്കിന് 1800 ദിർഹം എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരക്ക്.

എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് 18 വയസിന് മുകളിലുള്ള ആർക്കും വിഐപി പാക്ക് വാങ്ങാം. ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഒക്ടോബർ 15 നാണ് തുറക്കുന്നത്.

