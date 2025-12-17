തേനീച്ച വളർത്തലിന് ഷാർജയിൽ ലൈസൻസ് സംവിധാനം

ഷാർജ: തേനീച്ച കർഷകർക്കുള്ള ലൈസൻസ് സംവിധാനത്തിന് ഷാർജ എക്സിക്യുട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി. നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുക, പ്രാദേശിക കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുക, പ്രാദേശിക തേനീച്ചവർഗങ്ങളെ രോഗങ്ങളിലും കീടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രാദേശിക തേൻ ഉൽപാദനത്തിലൂടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയും ലൈസൻസ് സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.
