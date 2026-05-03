തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെത്തി ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ; മനം നിറഞ്ഞ് തൊഴിലാളികൾ

ദുബായ്: അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ ദുബായിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ വർഷം ലഭിച്ചത് ഹൃദ്യമായൊരു സമ്മാനം. ആഘോഷങ്ങൾ ഓഫീസുകളിൽ ഒതുക്കാതെ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെത്തി തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു. ദുബായ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അൽ ഖൂസ്, ജബൽ അലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 34 ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചത്.
36,000-ത്തോളം പേർ ക്യാമ്പുകളിൽ നേരിട്ടും, ബാക്കിയുള്ളവർ ബ്ലൂ കണക്ട് ആപ്പ് വഴി ഓൺലൈനായും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി. ആകെ 41,000-ലധികം തൊഴിലാളികളാണ് ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. നാട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അയച്ച വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ വലിയ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് പല തൊഴിലാളികളെയും വൈകാരികമായി സ്പർശിച്ചു.
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കായിക മത്സരങ്ങളും വിനോദ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു. നൂറിലധികം സമ്മാനങ്ങളും സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും തൊഴിലാളികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.
"തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ അധ്വാനത്തെ വിലമതിക്കുന്നതിനും ദുബായ് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്." ദുബായ് ഇമിഗ്രേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ മേജർ ജനറൽ ഉബൈദ് മുഹൈർ ബിൻ സുറൂർ പറഞ്ഞു.