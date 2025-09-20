Pravasi

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ദുബായിൽ

Indian Institute of Foreign Trade in Dubai

Updated on

ദുബായ്: ഐഐഎം അഹമ്മദാബാദിനെ പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്​ മ​റ്റൊരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം കൂടി ദുബായിൽ ഓഫ്​ ക്യാമ്പസ്​ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡിന്‍റെ (ഐഐഎഫ്ടി) ദുബായ് ഓഫ്​ ക്യാംപസ് ഉടൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ ​ അറിയിച്ചു.

ദുബായ് എക്സ്പോ സിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യൻ പവലിയന് അനുവദിച്ച സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുക. തുടക്കത്തിൽ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകളും പിന്നീട് എംബിഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനസൗകര്യവും ഇവിടെ ആരംഭിക്കും. ഐഐഎഫ്​ടിയുടെ ആദ്യ വിദേശ ക്യാംപസാണ് ദുബായിലേതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്​ കീഴിലുള്ള ഐഐഎഫ്​ടിയുടെ ദുബായ് ക്യാംപസ്​ ആരംഭിക്കുന്നതിന്​ വിദ്യാഭ്യാസം, ആഭ്യന്തരം, വിദേശകാര്യം തുടങ്ങിയ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്നും യൂനിവേഴ്​സിറ്റി ഗ്രാന്‍റ്​ കമീഷനിൽ നിന്നും നേരത്തെ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള അന്തിമ അനുമതി കൂടി ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക്​ ക്യാംപസിന്‍റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്ന്​ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രവാസികളായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും ക്യാംപസ്​ പ്രവേശനം നൽകും.

