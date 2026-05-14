സൈബർ ഭീഷണി നേരിടാൻ എഐ അധിഷ്ഠിത 'സൈബർ ഫാക്ടറി'യുമായി യുഎഇ

ദുബായ്: വർധിച്ചുവരുന്ന സൈബർ ഭീഷണികൾ നേരിടാൻ കൃത്രിമബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അത്യാധുനിക 'സൈബർ ഫാക്ടറി'യുമായി യുഎഇ. യുഎഇയുടെ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ ഗ്രൂപ്പായ എഡ്ജ് , സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ സിപിഎക്സ് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയുകയും തത്സമയം പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, പരമ്പരാഗത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സൈബർ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ ഈ ഫാക്ടറിക്ക് സാധിക്കും.
ദേശീയ സുരക്ഷ: യുഎഇയുടെ ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുന്നതാണ് ഈ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ്.
സൈബർ സുരക്ഷാ രംഗത്ത് ലോകത്തെ മുൻനിര രാജ്യമായി മാറാനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി വലിയ ഊർജ്ജം നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.