ജുവൈസ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാർക്ക് ആദരം

ഗതാഗത വിഭാഗം, ശുചീകരണ വിഭാഗം എന്നിവയിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ 5 ജീവനക്കാർ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
Juwaisah Sharjah Indian School honors non-teaching staff

ഷാർജ: അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജുവൈസ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ ആദരിച്ചു. സ്കൂളിലെ സോഷ്യൽ അവൈർനെസ്സ് ക്ലബ്ബിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്കൂളിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ജീവനക്കാരെയാണ് ആദരിച്ചത്. ഗതാഗത വിഭാഗം, ശുചീകരണ വിഭാഗം എന്നിവയിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ 5 ജീവനക്കാർ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങി.

തൊഴിലിന്‍റെ മഹത്വവും, സഹജീവികളോടുള്ള കരുതലും കാരുണ്യവും കുട്ടികളിലേക്ക് പകരാനുള്ള ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ചടങ്ങ് നടത്തിയതെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വിജിമോൻ അയ്യപ്പൻ ഉദ്ഘാടനപ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ രാജീവ് മാധവൻ, എം എസ് ഒ ബദരിയ അൽ തമിമി, പ്രധനാധ്യാപികയായ ദീപ്തി ടോംസി, സൂപ്പർവൈസർ സന്ധ്യ രാജീവ്‌ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

തുടർന്ന് കുട്ടികളും, അനധ്യാപരായ ജീവനക്കാരും അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. സോഷ്യൽ അവൈർനെസ്സ് ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളായ വിദ്യാർഥികളും, ക്ലബ്ബ് കോർഡിനേറ്റർ ഫെബിന റാഷിദ് , അദ്ധ്യാപകരായ ശ്രീജിത, അജില എന്നിവർ ചടങ്ങിനു നേതൃത്വം നൽകി.

