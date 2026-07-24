ഫുജൈറ ഖോർഫക്കാൻ റോഡിൽ വാഹനാപകടം യുവതിയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു

ഫുജൈറ: ഫുജൈറ ഖോർഫക്കാൻ റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി സ്വദേശി കുടുംബത്തിലെ യുവതിയും ഒൻപത് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഭർത്താവിനെയും നിസാര പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ട മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ മകളെയും ഫുജൈറയിലെ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഫൗസ് പെട്രോളിയം മേഖലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിന്റെ പിന്നിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഫുജൈറ പൊലീസ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾസ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ സ്വാലിഹ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ ധൻഹാനി അറിയിച്ചു.
വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവർമാർ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും, ട്രക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള റോഡുകളിൽ വേഗപരിധിയും കൃത്യമായ അകലവും പാലിക്കണമെന്നും പൊലീസ് ഓർമിപ്പിച്ചു.