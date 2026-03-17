ദുബായ്: യുഎഇ വിപണികളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഷോപ്പിങ്ങ് സജീവമായി. ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ വാങ്ങി പെരുന്നാളിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഏവരും. ചെറിയ പെരുന്നാളിന് വിലസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കിയും ആവശ്യസാധനങ്ങൾ സുഗമമായി ലഭ്യമാക്കിയും പ്രവാസികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയാണ് ലുലു. കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രത്യേക കാർഗോ വിമാനങ്ങളിലും കപ്പലുകളിലുമായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പടെ ലോകത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ലുലു യുഎഇയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഉത്പന്നങ്ങളുടെ മികച്ച സാന്നിധ്യമാണ് ലുലു സ്റ്റോറുകളിലുള്ളത്.
വസ്ത്രശേഖരങ്ങൾ, ഫാഷൻ - ബേബി അക്സസറീസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഹാഫ് പേ ബാക്ക് അടക്കം മികച്ച ഓഫറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, മൊബൈൽ, ഇല്ക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് മികച്ച നിരക്കാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ലുലുവിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഉപഭോക്താക്കളുടെ മികച്ച സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ഉള്ളത്. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസുകൾക്ക് നല്ല ഓഫറുകളുണ്ട്. ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.