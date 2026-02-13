റാസൽഖൈമ: നഗരാതിർത്തികളിലേക്കും റീട്ടെയ്ൽ സാന്നിദ്ധ്യം വിപുലമാക്കന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റാസൽഖൈമ ഗലീല മാളിൽ ലുലു എക്സ് പ്രസ് സ്റ്റോർ തുറന്നു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ റാസൽഖൈമ കിരീടാവകാശിയുടെ ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ഷെയ്ഖ് അർഹാമ ബിൻ സൗദ് ബിൻ ഖാലിദ് അൽ ഖാസിമി ലുലു എക്സ്പ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. നഗരാതിർത്തികളിലേക്ക് റീട്ടെയ്ൽ സേവനം വിപുലമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റാസൽഖൈമ ഗലീല മാളിൽ ലുലു എക്സ് പ്രസ് സ്റ്റോർ എന്ന് എം.എ. യൂസഫലി വ്യക്തമാക്കി.
കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് റീട്ടെയ്ൽ സാന്നിദ്ധ്യം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദേഹം പറഞ്ഞു. 19,200 ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള ലുലു എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റോറിൽ ദൈനംദിന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ മികച്ച ശേഖരമാണ് ഉള്ളത്.
ഗ്രോസറി, ഫ്രഷ് ഫുഡ്, ബേക്കറി, റോസ്റ്ററി, പഴം പച്ചക്കറി, ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡ്ക്ട് തുടങ്ങിയവ അടക്കം മികച്ച നിരക്കിലാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മികച്ച ഓഫറുകളും ഉണ്ട്. ഷോപ്പിങ്ങ് സുഗമമാക്കാൻ സെൽഫ് ചെക്ക് ഔട്ട് കൗണ്ടറുകൾ, മികച്ച പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്നിവയും സജ്ജമാണ്.