ദുബായ്: ദീപാവലിയുടെ വർണാഭമായ മധുരപലഹാര പ്രദർശനവും ക്രിസ്മസ് കേക്ക് മിക്സിങ് ചടങ്ങും നടത്തി ദീപാവലി - ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ലുലു ഗ്രൂപ്പ്. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലോബൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്റ്റർ എം.എ. സലീം ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പരമ്പരാഗത പ്ലം കേക്കുകളുടെ മധുരത്തിനപ്പുറം, പുതിയ രുചികൾ തേടുന്ന ഇന്നത്തെ മില്ലെനിയൽ, ജെൻ-സി തലമുറയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നവീനമായ കേക്ക് വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ലുലു ഇത്തവണ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്.
ലുലുവിന്റെ പ്രത്യേക ഗവേഷണ വികസന (ആർ ആൻഡ് ഡി) വിഭാഗം നടത്തിയ സൂക്ഷ്മമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തയാറാക്കിയ ചക്ക ചേർത്ത പ്രത്യേക പ്ലം കേക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഷുഗർ ഫ്രീ കേക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ടോളം വ്യത്യസ്ത ഇനം കേക്കുകളാണ് കേക്ക് പ്രേമികൾക്കായി ലുലു അണിനിരത്തുന്നത്.
പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ലുലു പുലർത്തുന്ന കണിശമായ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായാണ് പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞതും പഞ്ചസാര ഇല്ലാത്തതുമായ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എം.എ. സലീം പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത എന്ന നിലയിലാണ് ലുലു ഈ മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
35,000 കിലോഗ്രാം കേക്ക് കൂട്ടുകളാണ് ചടങ്ങിൽ മിക്സ് ചെയ്തത്. ഇതിലൂടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കേക്കുകൾ തയാറാക്കി ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മധുരക്കൂട്ടുകളോടെയാണ് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളെയും ലുലു വരവേൽക്കുന്നത്. നടനും ആർജെയുമായ മിഥുൻ രമേശ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.