ദുബായ്: ദുബായ് ഔഖാഫുമായി സഹകരിച്ച് അൽ ഖവാനീജിലെ ഖവാനീജ് ഗേറ്റിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് പുതിയ എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റോർ തുറന്നു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി, ഔഖാഫ് ദുബായ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ അലി മുഹമ്മദ് അൽ മുത്വവ എന്നിവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദുബായ് ഔഖാഫ് ചെയർമാൻ ഈസ അബ്ദുല്ല അൽ ഗുരൈർ പുതിയ ലുലു എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.
ലുലു ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ച് പുതിയ റീട്ടെയ്ൽ പദ്ധതികൾ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ഈസ അബ്ദുല്ല അൽ ഗുരൈർ പറഞ്ഞു. അൽ ഖവാനീജിലെ ഷോപ്പിങ്ങ് സെന്ററിലെ വരുമാനം മസ്ജിദുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും ദുബായുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്.
ഔഖാഫുമായി സഹകരിച്ച് മികച്ച റീട്ടെയ്ൽ പദ്ധതികളാണ് ലുലു നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും, ഔഖാഫ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്ന പതിനാറിലേറെ പദ്ധതികളിൽ ലുലു പങ്കാളിത്വം വഹിക്കുമെന്നും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, മേഖലയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഉത്പന്നങ്ങളുടെ സുഗമമായ ലഭ്യതയും വിലസ്ഥിരതയും ലുലു ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ചരക്ക് വിമാന സർവ്വീസുകളിലൂടെ ലോകത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും അദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
19800 ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള ലുലു എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റോറിൽ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഉള്ളത്. ഷോപ്പിങ്ങ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് സെൽഫ് ചെക്ക് ഔട്ട് കൗണ്ടറുകളും മികച്ച പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.