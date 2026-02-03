Pravasi

പുതിയ ഡിജിറ്റൽ റീട്ടെയ്ൽ സേവനവുമായി ലുലു: ദുബായിൽ ഡിജിറ്റിൽ - ഒമ്നിചാനൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫീസ്

ലുലു ​ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി ഓഫീസിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു
ദുബായ് : റീട്ടെയ്ൽ ഇ കൊമേഴ്സ് രം​ഗത്ത് ഏറ്റവും വേ​ഗത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ, എഐ റീട്ടെയ്ൽ അപ്ഡേഷനുമായി ലുലു. ഉപഭോക്താകൾക്ക് അതിവേ​ഗത്തിൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഡിജിറ്റിൽ - ഒമ്നിചാനൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫീസ് ദുബായിൽ തുറന്നു. ലുലു ​ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലി ഓഫീസിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

‍ആധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ മികവോടെ ഏറ്റവും വേ​ഗത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ റീട്ടെയ്ൽ സേവനം ഉപഭോക്താകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലുലുവെന്ന് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലി വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ സ്മാർട്ടായ റീട്ടെയ്ൽ സേവനമാണ് ലുലു ഉറപ്പാക്കുന്നതെന്നും അദേഹം പറഞ്ഞു.

എഐ അടക്കമുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും റിയൽടൈം ടെക്നോളജി അപ്​ഗ്രഡേഷനിലൂടെയും മികച്ച ഓൺലൈൻ റീട്ടെയ്ൽ സേവനം ഉപഭോക്താകൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. എഐ സഹായത്തോടെ ഉപഭോക്താൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർദേശിക്കുക, ഏജന്‍റിക് കൊമേഴ്സ്, ഓട്ടോമേഷൻ, കൂടുതൽ വേ​ഗത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ്ങ്, സുരക്ഷിതമായ പേയ്മെന്‍റ് തുടങ്ങി ഷോപ്പിങ്ങ് കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുക എന്നതാണ് നവീന സംവിധാനത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

മികച്ച പ്രൊഫഷ്ണൽ സംഘമാണ് ലുലുവിന്‍റെ ഡിജിറ്റൽ ഒമ്നിചാനൽ പ്രവർത്തനം നയിക്കുക. കൂടാതെ ലുലുവിന്‍റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റെമിറ്റൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലുലു മണിയും സേവനം നൽകും. ലുലു ​സിഇഒ സെയ്ഫി രൂപാവാല, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അഷറഫ് അലി എം.എ, സിഒഒ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫീസിർ സലിം വി. ഐ, ​ഗ്ലോബൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ സലിം എം.എ, ഷാബു അബ്ദുൾ മജീദ്, ഓമ്‌നിചാനൽ ഹെഡ് യേശു യാർലഗദ്ദ, മാർക്കറ്റിങ്ങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ വി നന്ദകുമാർ, ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് അനീഷ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

