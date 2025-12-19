മലയാളിയായ വി. നന്ദകുമാർ റീട്ടെയിൽ പ്രഫഷനൽ ഒഫ് ദ് ഇയർ
ദുബായ്: മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക മേഖലയിലെ ഷോപ്പിങ് സെന്ററുകളുടെയും റീട്ടെയിൽ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മയായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഷോപ്പിങ് സെന്റേഴ്സ് ആൻഡ് റീട്ടെയിലേഴ്സ് (എംഇഎസ്സിആർ), മിന മേഖലയിലെ റീട്ടെയിൽ പ്രഫഷനൽ ഓഫ് ദ് ഇയർ ആയി മലയാളിയായ വി. നന്ദകുമാറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദുബായിൽ നടന്ന റീട്ടെയിൽ കോൺഗ്രസ് മിന 2025ലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. റീട്ടെയിൽ രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുപ്രധാന അംഗീകാരമാണ് റീട്ടെയിൽ പ്രഫഷനൽ ഒഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം.
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ നന്ദകുമാർ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടറാണ്. 25 വർഷത്തിലേറെയായി മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മധ്യപൂർവദേശം, വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക മേഖലയിൽ റീട്ടെയിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്കാണ് അംഗീകാരം. റീട്ടെയിൽ മേഖലയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും നന്ദകുമാർ നടപ്പാക്കിയ നയങ്ങൾ മാതൃകാപരമെന്ന് എംഇഎസ്സിആർ വിലയിരുത്തി.
ബ്രാൻഡ് ലീഡർഷിപ്, സുസ്ഥിരത, ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേഖലയുടെ ഭാവിവളർച്ചയ്ക്ക് കൂടി വേഗത പകരുന്നെന്ന് സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
റീട്ടെയിൽ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സഹപ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെട്ട റീട്ടെയിൽ കോൺഗ്രസ് 2025 നൽകുന്ന ഈ അംഗീകാരം ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം പകരുന്നെന്നും വി. നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു. 25 വർഷത്തിലേറെയായി ലുലു ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പമുള്ള നന്ദകുമാർ ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലിക്കൊപ്പം ലുലു എന്ന ബ്രാൻഡ് രൂപപെടുത്തിയവരിൽ പ്രധാനിയാണ്.
ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ 24 രാജ്യങ്ങളിലേറെയുള്ള 300ലേറെ പ്രഫഷനലുകളെ നയിക്കുന്ന നന്ദകുമാർ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രഫഷനലാണ്. മധ്യപൂർവദേശത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മാർക്കറ്റിങ് പ്രഫഷനലായി ഫോബ്സ് മാസികയും ഖലീജ് ടൈംസും വി. നന്ദകുമാറിനെ നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.
ലുലു ഗ്രൂപ്പിനെ കൂടാതെ, മാജിദ് അൽ ഫുത്തൈം, ഇമാർ മാൾസ്, ലാൻഡ്മാർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളെ പരിപാടിയിൽ ആദരിച്ചു. റീട്ടെയിലർ ഓഫ് ദി ഇയർ, ഷോപ്പിങ് സെന്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ, സസ്റ്റൈനബിളിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഇയർ, മികച്ച ഉപഭോക്തൃസേവനം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പുരസ്കാരങ്ങളും സമ്മാനിച്ചു.