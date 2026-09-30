Pravasi

കൽബ വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാളിൽ പുതിയ ലുലു എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റോർ തുറന്നു

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി, ഈഗിൾ ഹിൽസ് ഗ്രൂപ്പ് സിഎഫ്ഒ അമ്മർ അൽബർസാഞ്ചി, കൽബ ഇക്കോണമി വകുപ്പ് മേധാവി അമ്ന അൽ സാബി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു
Dr. Ahmed Saeed Al Mazrouei, Director of Kalba Municipality, inaugurates the new Lulu Express store at Kalba Waterfront Mall. Lulu Group Chairman M.A. Yusuff Ali and others are present.

കൽബ വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാളിൽ തുറന്ന പുതിയ ലുലു എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റോറിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം കൽബ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്റ്റർ ഡോ. അഹമ്മദ് സയീദ് അൽ മസ്റൂയി നിർവഹിക്കുന്നു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി അടക്കമുള്ളവർ സമീപം.

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ദുബായ്: യുഎഇയിൽ റീട്ടെയിൽ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി യുഎഇ-ഒമാൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള കൽബ വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാളിൽ പുതിയ ലുലു എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റോർ തുറന്നു. കൽബ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്റ്റർ ഡോ. അഹമ്മദ് സയീദ് അൽ മസ്റൂയി പുതിയ സ്റ്റോറിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി, ഈഗിൾ ഹിൽസ് ഗ്രൂപ്പ് സിഎഫ്ഒ അമ്മർ അൽബർസാഞ്ചി, കൽബ ഇക്കോണമി വകുപ്പ് മേധാവി അമ്ന അൽ സാബി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈമാർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് അലബ്ബാറിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് കൽബ വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാൾ.

യുഎഇയിലെ 128 ആമത്തെ സ്റ്റോറാണ് കൽബയിലേത് എന്നും ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ യുഎഇ യിലെ സ്റ്റോറുകളുടെ എണ്ണം 150 ആയി വർദ്ധിക്കുമെന്നും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താകൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ ഷോപ്പിങ്ങ് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജിസിസിയിൽ മികച്ച പദ്ധതികളാണ് ലുലു നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും അദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കൽബയിലെയും ഒമാൻ അതിർത്തിയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുഗമമായ ഷോപ്പിങ്ങ് അനുഭവമാണ് ലുലു സമ്മാനിക്കുന്നത്. പഴം, പച്ചക്കറി, ദൈനംദിന ഉത്പന്നങ്ങൾ, മത്സ്യം, മാംസം, ഗ്രോസറി, ഫ്രഷ് ഫുഡ്, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ആക്സസറികൾ തുടങ്ങി വിപുലമായ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് പുതിയ സ്റ്റോറിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച പാർക്കിങ്ങ് സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മാനേജ്മെന്‍റ് അറിയിച്ചു.

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