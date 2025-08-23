Pravasi

ദുബായിൽ പിടികൂടിയ രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളികളെ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൈമാറി യുഎഇ

കുറ്റവാളികളുടെ പേരുകൾ മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.
ദുബായ്: ദുബായിൽ പിടികൂടിയ രണ്ട് രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളികളെ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൈമാറി യുഎഇ. ഫ്രാൻസ്​, ബെൽജിയം എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് കുറ്റവാളികളെ കൈമാറിയത്. ഇന്‍റർപോൾ റെഡ്​ നോട്ടീസിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ട്​ ​പ്രതികളെ ദുബായ് പൊലീസ്​ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുറ്റവാളികളുടെ പേരുകൾ മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.

പ്രതികളിൽ ഒരാളെ നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുമായി ചേർന്ന്​ മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്തിയ കേസിൽ ഫ്രാൻസ് നേരത്തെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്ത്​ കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയെ ബെൽജിയം അതോറിറ്റിയും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

