Pravasi

അബുദാബിയിൽ യാസ്​ ദ്വീപ്​ മുതൽ വിമാനത്താവളം വരെ നീളുന്ന പുതിയ ട്രാം

ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന അർബൻലൂപ്​ പദ്ധതിയുമായും ട്രാമുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കും.
New tram in Abu Dhabi extends from Yas Island to the airport

അബുദാബിയിൽ യാസ്​ ദ്വീപ്​ മുതൽ വിമാനത്താവളം വരെ നീളുന്ന പുതിയ ട്രാം

Updated on

അബുദാബി: അബുദാബിയിൽ പുതിയ ട്രാം വരുന്നു. യാസ്​ ദ്വീപ്​ മുതൽ വിമാനത്താവളം വരെ നീളുന്ന ട്രാം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന ‘ആഗോള റെയിൽ ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യപ്രദർശന, സമ്മേളന’ത്തിലാണ്​ പദ്ധതി അബുദാബി ട്രാൻസ്​പോർട്​ കമ്പനി(എ.ടി.ഡി) പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അബുദാബി ലൈറ്റ് റെയിൽ പദ്ധതിക്ക്​ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും ഗതാഗത വകുപ്പിന്‍റെയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായും ഇത്​ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും എ.ഡി.ടി അറിയിച്ചു.

ഓരോ അഞ്ചുമിനിറ്റിലും ട്രാം സർവീസുകൾ നടത്തും. 600യാത്രക്കാരെ വരെ ഉൾകൊള്ളാവുന്ന ​ട്രാമുകളാണ് സർവീസ് നടത്തുക.

ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന അർബൻലൂപ്​ പദ്ധതിയുമായും ട്രാമുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. ഗതാഗതം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറക്കാൻ ട്രാം സഹായിക്കും.

തടസ്സമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന്​ സ്കൂളിലേക്കും ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്​ എ.ഡി.ടി സി.ഇ.ഒ സഈദ്​ സാലിം അൽ സുവൈദി പറഞ്ഞു.

tram way
UAE
traffic

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com