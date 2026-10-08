നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഐഡി കാർഡുമായി നോർക്ക റൂട്ട്സ്

ദുബായ്: ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ പ്രവാസികളായിരുന്ന ശേഷം തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയ കേരളീയർക്കായി നോർക്ക റൂട്ട്സ് 'നോർക്ക റിട്ടേണി ഐഡി കാർഡ്' അവതരിപ്പിച്ചു. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും പ്രവാസിയായിരുന്ന ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ കേരളീയർക്കാണ് ഈ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന് അർഹതയുള്ളത്.
കാർഡിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള വെബ് പോർട്ടൽ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമായി. നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനായോ, സംസ്ഥാനത്തെ മൂവായിരത്തിലധികം വരുന്ന അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ ഇതിനായി അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്.
മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള ഈ ഐഡി കാർഡിന് 200 രൂപയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായമേകാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ആസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക സഹായ കേന്ദ്രവും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ നൽകിയ ശേഷം രേഖകളുടെ വിശ്വസനീയമായ പരിശോധന പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഇ-കാർഡുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.