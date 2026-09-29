അബുദാബി: അൽ ദഫ്ര മേഖലയിലെ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രമുഖ ഊർജ കമ്പനിയായ അഡ്നോകും ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്സും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കുന്നു. അഡ്നോക് ജീവനക്കാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രദേശത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിനും ലോകോത്തര ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2023-ൽ അൽ ദന്ന ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തന ചുമതല അഡ്നോക് ബുർജീലിന് നൽകിയിരുന്നു. ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം. പ്രതിരോധ പരിചരണത്തിനും രോഗികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന സമഗ്ര ആരോഗ്യ മാതൃക വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നൂതന ക്ലിനിക്കൽ പരിചരണം, ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത്, രോഗ പ്രതിരോധം, വെൽനസ്, ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ, വയോജന സംരക്ഷണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
ലോകോത്തര ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും രോഗ പ്രതിരോധവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്നോകിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്സുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് അഡ്നോക് ഗ്രൂപ്പ് ബിസിനസ് സപ്പോർട്ട് ആക്ടിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖാലിദ് അൽ ഹൊസാനി പറഞ്ഞു.
അൽ ദഫ്ര മേഖലയ്ക്കായി സമഗ്ര ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതാണ് പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന് ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്സ് ചെയർമാനും സിഇഒയുമായ ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ വ്യക്തമാക്കി.