ഖോർഫക്കാനിൽ പണം നൽകിയുള്ള പാർക്കിങ്ങ് സമയം നീട്ടി; തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

ഷാർജ: ഖോർഫക്കാനിൽ നീല സൈൻബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പൊതു പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പണമടച്ച് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നീട്ടി. ഖോർഫക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് ഷാർജ സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് പുതിയ സമയ ക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ പുതിയ സമയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. പുതിയ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പൊതു അവധി ദിനങ്ങൾ, വാരാന്ത്യ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി 12 മണിവരെ പണമടച്ച് പാർക്ക് ചെയ്യണം.
നേരത്തെ രാത്രി 10 മണിവരെയായിരുന്നു പെയ്ഡ് പാർക്കിങ് സമയം. വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലും പാർക്കിങ് ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പുതിയ സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിരവധി റസ്റ്റാറന്റുകളും കഫേകളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷം പാർക്കിങ് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസം നേരിടുന്നതായി താമസക്കാരും സന്ദർശകരും നൽകിയ റിപോർട്ടും പെയ്ഡ് പാർക്കിങ് സമയം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് പരിഗണിച്ചിരുന്നു.
പൊതു പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കുറക്കാനും ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം രാത്രി വൈകിയും ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരെ പിന്തുണക്കാനും പുതിയ സമയക്രമം സഹായകമാവുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചെങ്കിലും പാർക്കിങ് ഫീസിൽ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല.