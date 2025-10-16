ഗൾഫ് പര്യടനം: മുഖ്യമന്ത്രി ബഹ്റൈനിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ഗള്ഫ് പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ബഹ്റൈനില് എത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30ന് ബഹ്റൈന് കേരളീയ സമാജം ഡയമണ്ട് ജൂബിലി ഹാളില് നടത്തുന്ന പ്രവാസി മലയാളി സംഗമം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
വ്യാഴാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 12.40ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ഗള്ഫ് എയര് വിമാനത്തിൽ ബഹ്റൈന് അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനോദ് ജേക്കബ്, പ്രവാസി വ്യവസായി വർഗീസ് കുര്യൻ, പ്രവാസി മലയാളി സംഗമം സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ പി. ശ്രീജിത്ത്, ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള, ലോക കേരള സഭാ അംഗങ്ങളായ സുബൈർ കണ്ണൂർ, ഷാനവാസ്, ബഹ്റൈന് കേരളീയ സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കൽ, ലുലു കൺട്രി മാനെജർ ജൂസർ രുപവാല തുടങ്ങിയവര് ചേര്ന്ന് സ്വീകരിച്ചു.
മലയാളം മിഷനും ലോക കേരള സഭയും ചേര്ന്നാണ് പ്രവാസി മലയാളി സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സംഗമത്തില് ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യന് അംബാസഡര് വിനോദ് ജേക്കബ്, മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്, എം.എ. യൂസഫ് അലി എന്നിവര് വിശിഷ്ടാതിഥികളാകും.