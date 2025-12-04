Pravasi

ദേശീയ ദിനാഘോഷം; നിയമലംഘനം നടത്തിയ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ദുബായ് പൊലീസ്

പിടിച്ചെടുത്തത് അപകടകരമായി ഡ്രൈവിങ് നടത്തിയവ
police captured vehicles

നിയമലംഘനം നടത്തിയ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ദുബായ് പൊലീസ്

Updated on

ദുബായ്: 54ാമത്​ ദേശീയദിന ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയ 49 കാറുകളും 25 ​ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും ദുബായ് പൊലീസ്​ പിടികൂടി.

അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഡ്രൈവിങ്​ നടത്തിയ വാഹനങ്ങളാണ്​ പിടിയിലായത്​​. വിവിധ കേസിൽ 3,153 പേർക്ക്​ പിഴ ചുമത്തിയതായി ദുബായ് പൊലീസ്​ വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

ആഘോഷ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന്​ പൊലീസ്​ നേരത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന്​ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്ന്​ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതുൾപ്പെടെ ശക്​തമായ നടപടികളിലേക്ക്​ കടന്നത്​​.

ആഘോഷപരിപാടികളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കണം. നിരീക്ഷണമില്ലാതെ കുട്ടികളെ തെരുവുകളിൽ വിടുന്നതും വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനടക്കാർക്കും നേരെ സ്​പ്രെ അടിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സ്വഭാവ രീതികൾ അപകടകരവും എമിറേറ്റിന്‍റെ പരിഷ്കൃത മുഖത്തെ മോശമാക്കുന്നതുമാണെന്നും പൊലീസ്  ഓർമിപ്പിച്ചു.

police
Vehicle
UAE

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com