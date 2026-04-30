Pravasi

ജിമ്മിൽ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം നടത്തി യുഎഇ പ്രധാനമന്ത്രി

സുരക്ഷാ അകമ്പടികളില്ലാതെ സാധാരണക്കാരനായി ജിമ്മിലെത്തിയ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നു
Dubai ruler in gym

യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ജിം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ.

ദുബായ്: യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ദുബായ് നാദ് അൽ ഷെബ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിലെ ഫിറ്റ്‌നസ് ക്ലബ്ബിൽ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം നടത്തി.

ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷാ അകമ്പടികളില്ലാതെ സാധാരണക്കാരനായി ജിമ്മിലെത്തിയ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാവുകയാണ്.

പതിവുപോലെ ജിമ്മിൽ വ്യായാമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർക്കിടയിലേക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിത അതിഥിയായി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് എത്തിയത്. ആദ്യം അമ്പരന്നെങ്കിലും ജിമ്മിലെ അംഗങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു.

അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കായികതാരങ്ങളോടും യുവാക്കളോടും അദ്ദേഹം കുശലാന്വേഷണം നടത്തുകയും സൗഹൃദം പങ്കിടുകയും ചെയ്തു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ, ജിമ്മിലൂടെ നടന്നുപോകുന്ന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിനെ അവിടെയുള്ളവർ കൈയടിച്ചും അഭിവാദ്യം ചെയ്തും സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാം.

മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാതെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്‍റെ ശൈലിയാണ് ഇവിടെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ദുബായിലെ മാളുകളിലും കഫേകളിലും സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകളിലും അദ്ദേഹം ഇ രീതിയിൽ സന്ദർശനം നടത്താറുണ്ട്.

